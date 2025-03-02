Стармер: мы отправим военный контингент в Украину

Великобритания принимает важные шаги в помощи Украине. Среди них есть и отправка военного контингента в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

Стармер заявил, что Британия принимает важные шаги. По его словам, они будут использовать экономические санкции и давление на Россию, чтобы усилить Украину.

Он отметил, что сейчас согласовано, что любой длительный мир предусматривает суверенность и безопасность Украины, и Украина должна быть стороной этого соглашения.

Более того, по словам Стармера, в случае мирного соглашения Великобритания усилит собственные оборонительные способности Украины, чтобы предупредить любое будущее посягательство на украинские границы.

"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ожидать, пренебрегая возможностью помочь. Мы усилим нашу помощь немедленно", - подчеркнул он.

Он также отметил, что для того, чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Соединенных Штатов Америки. Стармер отметил, что он уже сотрудничает с американским президентом Дональдом Трампом.

"Хочу быть четким: сейчас нам нужно сотрудничать. В конце мы согласились, что мы встретимся еще очень скоро с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее, это момент, чтобы объединиться для длительного и справедливого мира", - подчеркнул он.

Саммит европейских лидеров

Напомним, сегодня в правительстве Британии анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами предстоящего саммита стали: