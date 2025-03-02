Стармер: мы отправим военный контингент в Украину
Великобритания принимает важные шаги в помощи Украине. Среди них есть и отправка военного контингента в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
Стармер заявил, что Британия принимает важные шаги. По его словам, они будут использовать экономические санкции и давление на Россию, чтобы усилить Украину.
Он отметил, что сейчас согласовано, что любой длительный мир предусматривает суверенность и безопасность Украины, и Украина должна быть стороной этого соглашения.
Более того, по словам Стармера, в случае мирного соглашения Великобритания усилит собственные оборонительные способности Украины, чтобы предупредить любое будущее посягательство на украинские границы.
"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ожидать, пренебрегая возможностью помочь. Мы усилим нашу помощь немедленно", - подчеркнул он.
Он также отметил, что для того, чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Соединенных Штатов Америки. Стармер отметил, что он уже сотрудничает с американским президентом Дональдом Трампом.
"Хочу быть четким: сейчас нам нужно сотрудничать. В конце мы согласились, что мы встретимся еще очень скоро с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее, это момент, чтобы объединиться для длительного и справедливого мира", - подчеркнул он.
Саммит европейских лидеров
Напомним, сегодня в правительстве Британии анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.
Главными темами предстоящего саммита стали:
- укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;
- необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и будет гарантировать способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;
- следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
РБК-Украина писало, что около 16:00 часов глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл на саммит.
Мы также сообщали, что ранее сегодня Стармер подчеркнул, что наступил критический момент для безопасности Европы.
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