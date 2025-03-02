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Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории: детали

Украина, Воскресенье 02 марта 2025 20:28
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Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории: детали Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Великобритания заключили масштабное соглашение в сфере безопасности и обороны. Проект стоимостью 1.6 млрд будет направлен на укрепление украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сегодня, 2 марта, в Британии в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским была достигнута стратегическая договоренность, а именно - запуск масштабного проекта LMM-RapidRanger для укрепления противовоздушной обороны Украины.

"В рамках этой инициативы получим более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним", - заявил глава Минобороны Рустем Умеров.

Он пояснил, что LMM - это высокоточные ракеты-интерсепторы, которые эффективно уничтожают дроны типа "Шахед". Министр подчеркнул, что эти ракеты уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов.

"Эта сделка - одна из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", - рассказал Умеров.

По данным главы Минобороны, этот проект будет реализован вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Он отметил, что кроме поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает:

  • локализацию производства
  • передачу технологий.

По словам Умерова, это усилит стратегическую независимость Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Спасибо британскому правительству и всем партнерам за поддержку Украины в борьбе за свободу!", - добавил министр.

Напомним, сегодня в Лондоне прошел саммит, который был посвящен Украине. В нем приняли участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после саммита, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.

Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.

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