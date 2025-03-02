Стармер объявил о сделке для поставки Украине еще 5 000 ракет для ПВО

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о новой сделке для помощи Украине. В частности, соглашение позволяет нашей стране использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам Стармера, сделка позволит создать рабочие места в оборонном секторе британского государства, и будет иметь значимость для защиты Украины.

"Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и усиления Украины", - заявил Стармер.

Также он заявил, что Британия готова защищать мир в Украине, и это будет включать "солдат на земле" и "самолеты в воздухе".

"Мы готовы делать это вместе с другими", - подчеркнул британский премьер.