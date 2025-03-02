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Россияне ударили дроном по многоэтажке в Харькове: начался пожар

Воскресенье 02 марта 2025 22:16
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Россияне ударили дроном по многоэтажке в Харькове: начался пожар Фото: спасатели работают на месте происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 2 марта, Харьков снова оказался под атакой вражеских беспилотников. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Звук взрыва в Харькове в результате атаки БПЛА был слышен примерно в 22:02. Терехов уточнил, что дрон ударил по центральной части города, после чего написал о попадании беспилотника в многоэтажку, из-за чего на одном из этажей начался пожар.

Параллельно Синегубов информировал, что удар зафиксирован в Салтовском районе. Кроме того, он подтвердил, что один из ударов был в центральной части города, в результате чего произошло возгорание балкона в многоквартирном доме. В 22:10 мэр Харькова уточнил, что произошло.

"Попадание в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших - информация сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Через несколько минут он добавил, что известно об одном пострадавшем.

Обновлено в 22:33

Синегубов проинформировал, что в Харькове продолжается ликвидации последствий удара РФ в Киевском районе.

"Пострадал 21-летний мужчина, без госпитализации. В результате попадания в многоэтажку произошло возгорание квартир. Также повреждено остекление окон в близлежащих домах", - написал он.

Обновлено в 22:36

Глава Харьковской ОВА написал, что по состоянию на эту минуту количество пострадавших возросло до трех. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Атака РФ по Украине прошлой ночью

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты выпустили по Украине 79 беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить 63 дрона, а еще 16 БпЛА-имитаторов - были локально потеряны.

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