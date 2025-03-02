Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США
Президент США Дональд Трамп поручил начать работу над формированием стратегического резерва криптовалют. В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social и Binance.
По словам Трампа, криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.
"Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе продвигаться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, который включает XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из крупнейших по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.
Влияние Трампа на криптовалюту
Рынок криптовалют активно реагирует на Трампа. В частности в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.
В то же время стоит напомнить, что Дональд и его жена Мелания Трамп сделали шаг в мир криптовалют, выпустив собственные мемокоины - Trump и Melania.
Это вызвало бурю обсуждений в криптосообществе и за его пределами, ведь запуск токенов от знаменитых политиков - событие неординарное.
Однако уже в конце февраля стало известно, что фондовый рынок и "крипта" снова начали падать. В частности Bitcoin упал на 25% с исторического максимума.
РБК-Украина подробно объяснили, почему произошло "криптопадение" и при чем здесь Трамп.
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