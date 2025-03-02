Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США

Президент США Дональд Трамп поручил начать работу над формированием стратегического резерва криптовалют. В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social и Binance .

Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из крупнейших по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.

"Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе продвигаться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, который включает XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!", - подчеркнул он.

По словам Трампа, криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

Влияние Трампа на криптовалюту

Рынок криптовалют активно реагирует на Трампа. В частности в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.

В то же время стоит напомнить, что Дональд и его жена Мелания Трамп сделали шаг в мир криптовалют, выпустив собственные мемокоины - Trump и Melania.

Это вызвало бурю обсуждений в криптосообществе и за его пределами, ведь запуск токенов от знаменитых политиков - событие неординарное.

Однако уже в конце февраля стало известно, что фондовый рынок и "крипта" снова начали падать. В частности Bitcoin упал на 25% с исторического максимума.

РБК-Украина подробно объяснили, почему произошло "криптопадение" и при чем здесь Трамп.

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