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Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США

США, Воскресенье 02 марта 2025 18:59
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Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп поручил начать работу над формированием стратегического резерва криптовалют. В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social и Binance.

По словам Трампа, криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

"Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе продвигаться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, который включает XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из крупнейших по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.

Влияние Трампа на криптовалюту

Рынок криптовалют активно реагирует на Трампа. В частности в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.

В то же время стоит напомнить, что Дональд и его жена Мелания Трамп сделали шаг в мир криптовалют, выпустив собственные мемокоины - Trump и Melania.

Это вызвало бурю обсуждений в криптосообществе и за его пределами, ведь запуск токенов от знаменитых политиков - событие неординарное.

Однако уже в конце февраля стало известно, что фондовый рынок и "крипта" снова начали падать. В частности Bitcoin упал на 25% с исторического максимума.

РБК-Украина подробно объяснили, почему произошло "криптопадение" и при чем здесь Трамп.

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