Саміт в Британії та одна з найбільших безпекових угод для України: новини за вихідні

Саміт європейських лідерів в Лондоні

Вчора, 2 березня, в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів. Ключовою темою якого стала Україна.

Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.

Варто додати, що під час пресконференції, що відбулась після саміту, Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні.

Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії

Україна та Велика Британія уклали масштабну угоду у сфері безпеки та оборони. Проєкт вартістю 1.6 млрд буде спрямований на зміцнення української протиповітряної оборони.

Деталі даної угоди розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Банк у США випадково зарахував клієнту 81 трильйон доларів

Один з банків США здійснив помилкову транзакцію. В результаті помилки Citigroup випадково зарахувала на рахунок клієнта 81 трильйон доларів.

Як виявила служба контролю банку, один з працівників зарахував на рахунок клієнта 81 трлн доларів, хоча мав намір відправити лише 280 доларів.

У Зеленського пояснили, яким має бути перемир'я з РФ

Надвечір неділі на сайті президента України з'явилась заява, яка містить в собі опис потенційного перемирʼя між Україною та Російською Федерацією.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удар по багатоповерхівці у Харкові

Пізно ввечері, 2 березня, Харків знову опинився під атакою ворожих безпілотників. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, почалася пожежа.

Глава Харківської ОВА Олег Терехов уточнив, що дрон вдарив по центральній частині міста, після чого написав про влучання безпілотника у багатоповерхівку, через що на одному з поверхів почалася пожежа.

Через декілька хвилин після удару стало відомо про постраждалого.

У Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що для завершення війни в Україні необхідний лідер, який зможе укладати угоди зі Штатами і з росіянами.

За його словами, у тому разі, якщо мотиви українського лідера Володимира Зеленського розходяться з цим, тоді "виникає проблема".

Детальніше по заяву Волца, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

МАГАТЕ могла вперше провести ротацію на ЗАЕС через окуповані території України

Цими вихідним Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) могло вперше провести ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані території України.

Ймовірно, це могло відбутися через територію РФ і окупований Крим.

Литва виділила 20 млн євро на закупівлю в Україні зброї для ЗСУ

Литва продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, та збирається придбати озброєння для ЗСУ на щонайменше 20 мільйонів євро.

Офіційний Вільнюс тут діятиме за принципом "закуповувати в України для України".

У литовському оборонному відомстві зазначили, що стратегічна домовленість, була досягнута під час зустрічі у Києві глав держав Литви та України Гітанаса Науседи та Володимира Зеленського, щодо розвитку української оборонної промисловості в Литві "рухається вперед".

Норвезька компанія відмовилася заправляти кораблі США, бо "має моральний компас"

Велика норвезька компанія Haltbakk Bunkers, що спеціалізується на виробництві суднового палива, оголосила про рішення зупинити заправку військових кораблів США.

Це стало реакцією підприємства на нещодавню суперечку американського та українського президентів.

Більш детально про те, які наслідки конфлікту Зеленського і Трампа, та чи врятує ситуацію Європа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Укренерго" попередило про відключення світла 3 березня

Сьогодні, у понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Однак вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".

Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалюти у США

Президент США Дональд Трамп доручив розпочати роботу над формуванням стратегічного резерву криптовалюти.

До нього зокрема увійдуть токени XRP, SOL та ADA. Варто зауважити, що навіть попри те, що Трамп не згадав у своїй заяві одну з найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют Bitcoin, той все одно зріс на кілька відсотків за лічені хвилини.

Синоптики дали прогноз на перший робочий тиждень березня в Україні

Перший робочий тиждень березня обіцяє бути теплим. Вдень температура повітря може підійматися до +17 градусів, причому не лише на півдні країни.

Детальніше про прогноз погоди можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна