"Укрэнерго" предупредило об отключении света 3 марта: кого коснутся
В понедельник, 3 марта, в Украине снова будут применять графики отключения света. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сообщили в "Укрэнерго".
Время применения ограничений:
- 06:00 - 10:00
- 14:00 - 21:00
Вместе с тем отключение электроснабжения для бытовых потребителей не прогнозируется.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты Украины. А также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Отключение света в Украине
Напомним, в субботу, 1 марта, тоже применялись графики отключения света. "Укрэнерго" объяснило ограничения мощности сложной ситуацией в энергосистеме Украины". В то же время отключение бытовых потребителей также не прогнозировалось.
"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.
Также 28 февраля вечером в Киеве были введены экстренные отключения света. Такие меры действовали также в нескольких областях.
В "Укрэнерго" тогда также объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты.