"Укрэнерго" предупредило об отключении света 3 марта: кого коснутся

В понедельник, 3 марта, в Украине снова будут применять графики отключения света. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сообщили в "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

06:00 - 10:00

14:00 - 21:00

Вместе с тем отключение электроснабжения для бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты Украины. А также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Отключение света в Украине

Напомним, в субботу, 1 марта, тоже применялись графики отключения света. "Укрэнерго" объяснило ограничения мощности сложной ситуацией в энергосистеме Украины". В то же время отключение бытовых потребителей также не прогнозировалось.

"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.