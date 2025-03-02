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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 3 марта: кого коснутся

Воскресенье 02 марта 2025 18:10
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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 3 марта: кого коснутся Фото: в Украине 3 марта будут выключать свет для промышленности и бизнеса (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В понедельник, 3 марта, в Украине снова будут применять графики отключения света. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сообщили в "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

  • 06:00 - 10:00
  • 14:00 - 21:00

Вместе с тем отключение электроснабжения для бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты Украины. А также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Отключение света в Украине

Напомним, в субботу, 1 марта, тоже применялись графики отключения света. "Укрэнерго" объяснило ограничения мощности сложной ситуацией в энергосистеме Украины". В то же время отключение бытовых потребителей также не прогнозировалось.

"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.

Также 28 февраля вечером в Киеве были введены экстренные отключения света. Такие меры действовали также в нескольких областях.

В "Укрэнерго" тогда также объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты.

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Укрэнерго Отключения света
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