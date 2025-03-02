Норвежская компания отказалась заправлять корабли США, потому что "имеет моральный компас"
Крупная норвежская компания Haltbakk Bunkers, специализирующаяся на производстве судового топлива, объявила о решении остановить заправку военных кораблей США. Это стало реакцией предприятия на недавний спор американского и украинского президентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание Kystens Næringsliv.
По словам владельца компании Haltbakk Bunkers Гуннара Грана, "ни одного литра не будет доставлено, пока (президент США Дональд) Трамп не закончит".
Перед этим в аккаунте Haltbakk Bunkers в соцсети Facebook была обнародована публикация, где заявлялось о бойкоте по заправкам судов ВМС США.
Такое сообщение норвежского нефтяного поставщика было написано на английском, в частности для информирования международной аудитории. Этот пост единоличного владельца компании Грана посвящен "действующему президенту США и его вице-президенту" Джей Ди Вэнсу, а также их встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля в Белом доме.
В публикации Haltbakk Bunkers указывалось, что "мы стали свидетелями крупнейшего shit-show, которое когда-либо было представлено в прямом эфире действующим американским президентом и его вице-президентом".
В компании также заявили, что "огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили провокацию"
"Нас от этого тошнило. Коротко и ясно", - говорится в публикации норвежской компании.
Как отмечается, сейчас Haltbakk Bunkers прекращает все продажи энергоресурсов Вооруженным Силам США и их кораблям, и призвала другие норвежские и европейские поставщики присоединиться к бойкоту.
В разговоре с представителями СМИ Гран объяснил, что они управляют частной компанией, и выбирают своих клиентов.
Также указывается, что отказ в топливе вступает в силу немедленно и распространяется на суда, которые заходят в норвежские порты, рассказали в Haltbakk Bunkers. Свое сообщение в соцсети компания завершает лозунгом "Слава Украине".
Норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась заправлять военные корабли США (фото: скрин facebook.com/haltbakkbunkers / kystens.no)
Гуннар Гран рассказал, что после широкомасштабного вторжения РФ в Украину его компания отказалась продавать топливо россиянам.
"Это означало, что многие наши конкуренты получили большой дополнительный доход. Мы потеряли много доходов. Но у нас есть моральный компас. Сейчас США исключены из-за их поведения в отношении украинцев", - отметил владелец Haltbakk Bunkers.
Он также рассказал, что в его компании работает много украинских сотрудников, и "мы знаем, как ужасно эта война влияет на них и их семьи".
Вместе с тем предприниматель не верит, что такой бойкот будет иметь значительное влияние и "кого-то расстроит" из-за не существенных объемов продаж топлива. Он считает, что "примерно 3 000 000 литров в 2024 году мы им поставили", поэтому "это просто моральная поддержка".
По словам Грана, американские военно-морские корабли не подпадают под действие соглашений компании с НАТО. В Норвегии корабли получают топливо от поставщика, который покупает в таких компаниях, как Hatlbakk bunkers.
Справка: Haltbakk Bunkers является дочерней компанией Haltbakk Group, которая принадлежит генеральному директору Гуннару Грану. Группа имеет регулярные заправочные станции, предприятия, суда, предоставляет услуги по размещению экипажа и фрахтованию.
Согласно данным веб-сайта этого предприятия, это крупнейший в Норвегии флот бункеровщиков. Он имеет 2200 клиентов в стране и за рубежом. В настоящее время во флоте компании 10 судов-бункеровщиков, кроме двух топливных танкеров. Он также имеет серию заправочных станций, как на суше, так и для морского флота, и транспортирует само топливо.
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