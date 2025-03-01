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МАГАТЭ могла впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины

Суббота 01 марта 2025 23:03
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МАГАТЭ могла впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло впервые провести ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на территории Запорожской АЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной", - говорится в сообщении.

Днем ранее он писал, что скорее всего, ротация миссии на ЗАЭС состоялась исключительно через российскую территорию и оккупированный украинский полуостров Крым.

"Без согласия Украины вопреки предупреждениям Европейского союза. Смелый шаг для Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", - добавил Йозвяк в заметке от 28 февраля.

Отметим, что в Росатоме сегодня сообщали, что "маршрут ротации наблюдателей впервые проходил по территории Российской Федерации". В то же время на официальных страницах МАГАТЭ такой информации пока не было.

Напомним, что в феврале должна была состоятся ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС, однако этого не происходило из-за постоянных срывов со стороны России. В частности, 13 февраля стало известно, что россияне отправили штурмовать позиции ВСУ.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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