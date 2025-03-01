МАГАТЭ могла впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло впервые провести ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на территории Запорожской АЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной", - говорится в сообщении.
Днем ранее он писал, что скорее всего, ротация миссии на ЗАЭС состоялась исключительно через российскую территорию и оккупированный украинский полуостров Крым.
"Без согласия Украины вопреки предупреждениям Европейского союза. Смелый шаг для Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", - добавил Йозвяк в заметке от 28 февраля.
Отметим, что в Росатоме сегодня сообщали, что "маршрут ротации наблюдателей впервые проходил по территории Российской Федерации". В то же время на официальных страницах МАГАТЭ такой информации пока не было.
Напомним, что в феврале должна была состоятся ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС, однако этого не происходило из-за постоянных срывов со стороны России. В частности, 13 февраля стало известно, что россияне отправили штурмовать позиции ВСУ.
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