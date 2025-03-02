Основа и первый шаг. У Зеленского объяснили, каким должно быть перемирие с РФ
Основой потенциального перемирия между Украиной и Российской Федерацией обязательно должны быть сильные гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.
"Есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии", - говорится в заявлении.
В то же время в пресс-службе президента отметили, что начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.
"Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров ключевой темой которого стала Украина.
Великобритания после саммита заявила, что сделает важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию. Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.
Стоит добавить, что во время пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.
Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.
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