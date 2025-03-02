Основа и первый шаг. У Зеленского объяснили, каким должно быть перемирие с РФ

Основой потенциального перемирия между Украиной и Российской Федерацией обязательно должны быть сильные гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии", - говорится в заявлении.

В то же время в пресс-службе президента отметили, что начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

"Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира", - добавили в пресс-службе.