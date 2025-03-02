Литва выделила на закупку в Украине оружия для ВСУ 20 миллионов евро

Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, и собирается приобрести вооружение для ВСУ на минимум 20 миллионов евро. Официальный Вильнюс тут будет действовать по принципу "закупать у Украины для Украины".

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Министерство обороны Литвы .

В литовском оборонном ведомстве отметили, что стратегическая договоренность, достигнутая во время встречи в Киеве глав государств Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, по развитию украинской оборонной промышленности в Литве "движется вперед".

Между странами сейчас были достигнуты предварительные договоренности о "производстве систем стратегического оружия в Литве в сотрудничестве с Украиной".

Это было согласовано на встрече министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегической промышленности Украины Германа Сметанина.

В Минобороны Литвы отметили, что украинская оборонная промышленность имеет "невероятный потенциал", чтобы стать игроком мирового уровня благодаря высокому уровню опыта, в частности боевого, мотивации и компетентности инженеров, а также "ориентированному на будущее мышлению ключевых лиц, принимающих решения в отрасли".

"Литва продолжит инвестировать в украинскую ОПК, закупая в Украине для Украины. На это уже выделено 20 млн. евро, сума будет продолжать расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству - развитию совместного литовско-украинского производства оружия как в Литве, так и в Украине", - заявила Шакалиене.

Также литовское ведомство "из соображений безопасности" не раскрыло конкретные типы оружия, на которые распространяется соглашение.

В Минобороны страны добавили, что в ближайшее время в Литве состоятся совместные встречи представителей обоих государств, на которых будут обсуждаться детали выполнения соглашения.