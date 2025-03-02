"Нужен лидер для сделок". У Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что для завершения войны в Украине необходим лидер, который сможет заключать сделки со Штатами и с россиянами. В случае, если мотивы украинского лидера Владимира Зеленского расходятся с этим, тогда возникает проблема.

Так, в ходе интервью телеведущая спросила Волца о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского, на что он ответил следующим образом.

"Нам нужен лидер, который сможет заключать соглашения с нами, в конце концов заключать соглашения с россиянами и закончить эту войну. И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в его стране, то я думаю, что мы имеем настоящую проблему", - сказал советник по нацбезопасности.

Волц подчеркнул, что терпение американского народа продолжать предоставлять миллиарды долларов "без конца и края" - не безгранично. В частности, американская страна дала это понять Зеленскому "в конце этой встречи" (речь о встрече в Вашингтоне, на которой возник спор с Трампом).

Он добавил, что война в Украине должна закончится, но для этого нужны будут уступки и необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров.

"Я хочу сказать, что эта война должна закончиться. А для этого нужны территориальные уступки. Это потребует уступок со стороны России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за стол переговоров, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы продвинуть эти переговоры вперед. У нас была встреча с россиянами в Эр-Рияде. Мы работаем над тем, чтобы достичь договоренностей", - заявил Волц.

Он также подчеркнул, что только Трамп может объединить все стороны.