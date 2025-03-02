"Нужен лидер для сделок". У Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины
Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что для завершения войны в Украине необходим лидер, который сможет заключать сделки со Штатами и с россиянами. В случае, если мотивы украинского лидера Владимира Зеленского расходятся с этим, тогда возникает проблема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.
Так, в ходе интервью телеведущая спросила Волца о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского, на что он ответил следующим образом.
"Нам нужен лидер, который сможет заключать соглашения с нами, в конце концов заключать соглашения с россиянами и закончить эту войну. И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в его стране, то я думаю, что мы имеем настоящую проблему", - сказал советник по нацбезопасности.
Волц подчеркнул, что терпение американского народа продолжать предоставлять миллиарды долларов "без конца и края" - не безгранично. В частности, американская страна дала это понять Зеленскому "в конце этой встречи" (речь о встрече в Вашингтоне, на которой возник спор с Трампом).
Он добавил, что война в Украине должна закончится, но для этого нужны будут уступки и необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров.
"Я хочу сказать, что эта война должна закончиться. А для этого нужны территориальные уступки. Это потребует уступок со стороны России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за стол переговоров, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы продвинуть эти переговоры вперед. У нас была встреча с россиянами в Эр-Рияде. Мы работаем над тем, чтобы достичь договоренностей", - заявил Волц.
Он также подчеркнул, что только Трамп может объединить все стороны.
Позиция США по выборам в Украине
Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы до конца 2025 года Киев провел выборы. Особенно в том случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.
В Украине на это отреагировали негативно. В частности, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в соцсетях, что если план Келлога о завершении войны состоит лишь в прекращении огня и выборах - тогда это провальный план.
Ранее РБК-Украина сообщало, что что после того, как в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и РФ, Трамп заявил, что в Украине рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Позже Трамп и вовсе назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако на этой неделе американский президент, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не может поверить, что он мог такое сказать.
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