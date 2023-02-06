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Кандидатов ноль: Арахамия о новом руководстве таможни

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 февраля 2023 20:25
Кандидатов ноль: Арахамия о новом руководстве таможни Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

У Верховной Рады пока нет кандидатов на должность руководителя украинской таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По словам Арахамии, обычно на ту или иную должность достаточно кандидатов. Однако что касается руководителя таможни - то желающих возглавить ее нет.

"Пока нет никаких. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", - сказал он.

Арахамия также отметил, что основные коррупционные схемы метки существуют на низовых уровнях. И это значительно усложняет выбор руководства.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.

Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни. Он также связал обыски у бывших чиновников, нардепов и других чиновников с обещанными "весенними посадками".

Подробные о массовых обысках и их фигурантах читайте в материале РБК-Украина.

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Государственная таможенная служба Давид Арахамия
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