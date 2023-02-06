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В Турции произошло сильное землетрясение: в стране объявлен высший уровень тревоги

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Анкара, Понедельник 06 февраля 2023 05:18
В Турции произошло сильное землетрясение: в стране объявлен высший уровень тревоги Фото: в Турции произошло сильное землетрясение (flickr.com/SamerMahroos)
Автор: Константин Широкун

Возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что в результате происшествия есть разрушения в нескольких провинциях, произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6 баллов. Спустя 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один –магнитудой 6,3.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы в четырех провинциях: Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. О жертвах пока не сообщалось. По меньшей мере, в результате землетрясения полностью разрушено одно восьмиэтажное здание.

Землетрясение ощущалось в других странах. О подземных толчках сообщалось в Ливане и Сирии.

Также известно, что в городе Шанлиурфа землетрясение разрушило 16 домов, в провинции Кахраманмараш вспыхнул большой пожар.

МЧС Турции готовит помощь пострадавшим провинциям. Официальных данных о количестве раненых и погибших пока нет. Продолжаются поиски людей под завалами.

Обновлено (5:19)

Сообщается, что землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции, произошло 22 афтершока. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.

Подземные толчки, ощущались также в Сирии. Они привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама.

Обновлено (5:42)

По данным ВВС, по меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции, число жертв растет.

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