В Турции произошло сильное землетрясение: в стране объявлен высший уровень тревоги

Возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что в результате происшествия есть разрушения в нескольких провинциях, произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6 баллов. Спустя 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один –магнитудой 6,3.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы в четырех провинциях: Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. О жертвах пока не сообщалось. По меньшей мере, в результате землетрясения полностью разрушено одно восьмиэтажное здание.

Землетрясение ощущалось в других странах. О подземных толчках сообщалось в Ливане и Сирии.

Также известно, что в городе Шанлиурфа землетрясение разрушило 16 домов, в провинции Кахраманмараш вспыхнул большой пожар.

МЧС Турции готовит помощь пострадавшим провинциям. Официальных данных о количестве раненых и погибших пока нет. Продолжаются поиски людей под завалами.

Says:

"This is the place that I know, adıyaman gölbaşı"



Can't catch the rest of the video for translation#Turkey #Deprem pic.twitter.com/Pizto7Lv0J — Aleph א (@no_itsmyturn) February 6, 2023

Обновлено (5:19)

Сообщается, что землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции, произошло 22 афтершока. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.

Подземные толчки, ощущались также в Сирии. Они привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама.

Обновлено (5:42)

По данным ВВС, по меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции, число жертв растет.