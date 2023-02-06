Россияне будут пытаться отвлекать ВСУ, наступая с разных направлений, - Подоляк

"Паника, страх и снова паника. А также - масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне в пределах интенсификации гибридного компонента войны", - написал он.

Подоляк отметил, что масштабирование месседжа о том, что "россияне мощно атакуют сразу по всем направлениям" может деморализовать и даже испугать. Однако главная цель - паника, а за ней - потеря веры. А вдобавок - внутренние "нравственные ангелы", которые мощно разносят "все воруют, всех в отставки".

По его словам, деморализация важна для врага, ведь 11 месяцев войны показали, что украинцы могут дать отпор и устоять. Так, борьба продолжается, сопротивление крепнет, а поддержка зарубежных партнеров увеличивается. Подоляк отметил, что это очень пугает представителей "большой РФ, которая всех за три дня на куски рвет".

"Так вот, все-таки нам нужно разделять "реальные возможности РФ" и слова РФ об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет. Что же по факту? Они не могут взять даже маленькие населенные пункты и действуют методом" сожженной земли": обстреливают территорию и заходят в села, где не остается ничего живого", - написал он.

Так, россияне будут пытаться отвлекать наши Силы обороны, наступая с разных направлений, но украинская разведка все фиксирует. При этом Подоляк отметил, что россияне могли делать это более или менее эффективно, когда у них была контрактная армия - наиболее слаженная и логистически отстроенная. Но сейчас у них армия мобилизованных, у которой выбито командирское звено низшего и среднего уровня.

"Устрашая нас и Европу гибридным компонентом войны, россияне будут продолжать склонять власть к уступкам. Любые уступки - это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

Так, временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм, щедро финансируемый российскими деньгами.

В связи с этим Подоляк призвал не реагировать на гибридные проявления россиян, помнить, что Украина все видит, контролирует и готовит ответы. Также важно не играть в игру россиян о "большом наступлении, которого нужно бояться", ведь Россия потеряла свою армию, а сейчас пытается доиграть мобилизованным резервом. К тому же нельзя втягиваться в разрушительные внутренние "войны".