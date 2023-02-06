Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ нанесли 11 ударов по позициям врага, - Генштаб
В течение суток россияне активно использовали реактивные системы залпового огня. ВСУ нанесли более десяти ударов по позициям врага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения", - пишет пресс-служба.
Ситуация на направлениях:
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная Харьковской области.
- на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
- на Лиманском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Тернов Донецкой области и Площанки, Червонопоповки, Кременной и Дибровы Луганской области;
- на Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;
- на Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области;
- на Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
"Противник продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", - пишет пресс-служба.
Также для пополнения потерь в живой силе, россияне проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В школах Скадовского района враг создает кадетские классы с военной подготовкой. Обещают якобы льготы при поступлении на контрактную военную службу выпускникам.
Достижения наших героев
В течение суток наша авиация осуществила 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 870 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 132 160 военных.
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