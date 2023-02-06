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Оккупанты перекидывают в порт Мариуполя войска и технику, - мэрия

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Мариуполь, Понедельник 06 февраля 2023 10:16
Оккупанты перекидывают в порт Мариуполя войска и технику, - мэрия Фото: оккупанты перекидывают в порт Мариуполя технику и солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне продолжают перекидывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику. В частности, оружие перемещают в порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано передвижение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300.

Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.

"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", - подытожил Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия стянула в Мариупольский район более 30 тысяч оккупантов.

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