Оккупанты перекидывают в порт Мариуполя войска и технику, - мэрия
Россияне продолжают перекидывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику. В частности, оружие перемещают в порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано передвижение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300.
Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.
"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", - подытожил Андрющенко.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия стянула в Мариупольский район более 30 тысяч оккупантов.
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