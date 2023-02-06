Зеленский о формировании "Гвардии наступления": начало сильное, продолжение будет
Формирование "Гвардии наступления" началось с сильного старта. Набор в штурмовые подразделения будет продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Идет формирование новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников - "Гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение будет. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Спасибо всем, кто подает заявки", - заявил глава государства.
Напомним, в.о. главы МВД Игорь Клименко 2 февраля рассказал, что в Украине начался набор в штурмовые бригады - "Гвардию наступления".
Позже заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко рассказала, что в "Гвардию наступления" очень активно подают заявки.
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