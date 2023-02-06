В Карпатах держится 20-градусный мороз: туристов призывают не ходить в горы
В Карпатах ударил сильный мороз, а видимость ухудшилась из-за тумана. Украинцев призывают воздержаться от похода в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Спасатели отмечают, что на горе Пип Иван по состоянию на 8:00 зафиксировали -20 градусов. Кроме того, на высокогорье держится густой туман, поэтому видимость снизилась до 20 метров.
Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с.
"Внимание!!! Сложные погодные условия. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - отмечают спасатели.
Фото: в Карпатах держится сильный мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Напомним, вчера на горе Пип Иван также зафиксировали сильный мороз, ветер и туман.
По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается небольшой снег, украинцев предупреждают об гололедице на дорогах.
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