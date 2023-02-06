Потери России в Украине превысили 132 тысячи солдат, - Генштаб

По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в частности 11 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.

При этом, по данным Института изучения войны, шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения.

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