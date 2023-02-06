Потери России в Украине превысили 132 тысячи солдат, - Генштаб
По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в частности 11 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 132160 (+870) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 6415 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2231 (+5) ед,
- РСЗО - 461 (+1) ед,
- средства ПВО - 227 (+0) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5104 (+13) ед,
- специальная техника - 203 (+0).
Как сообщалось, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.
При этом, по данным Института изучения войны, шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения.
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