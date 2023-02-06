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У РФ нет возможности захватить Украину, она начинает "умолять" о переговорах, - Данилов

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 февраля 2023 22:38
У РФ нет возможности захватить Украину, она начинает "умолять" о переговорах, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Диктатор Владимир Путин поставил своим подчиненным цель полного захвата Луганской и Донецкой областей. Однако они не смогут добиться этих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, россияне сейчас пытаются понять, что у них нет никакого шанса захватить украинские территории. Поэтому они начали поднимать вопросы переговоров.

"Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве", - рассказал Данилов.

Он также напомнил, что условия Украины достаточно просты и были сформированы президентом Владимиром Зеленским. Их всего четыре.

"Четыре требования, которые мы на сегодня выдвигаем в Российской Федерации. Освободить все наши территории, которые на сегодняшний день временно оккупированы. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые до военного дела не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны - обязательно. И ответственность - это четвертый фактор", - подчеркнул чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

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