ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 17:55
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - написал он.

Как сообщалось ранее, руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах. После этого Кабмин назначил Клименко замминистра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы МВД.

РБК-Украина сообщало, что парламент может в ближайшие планерные недели назначить Клименко руководителем МВД, а Василия Малюка - главой СБУ.

Так, сегодня Зеленский уже внес в Раду кандидатуру Мал.rf на должность главы СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Клименко
NEWS
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России