Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без надобности не выезжать

Утром в понедельник, 6 февраля, Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без необходимости не выезжать и не мешать работе спецтехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

"Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц. Еще раз призываем киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники", - говорится в сообщении.

Как добавляют в КГВА, по состоянию на 08.30 на улицы Киева выведено 103 единицы коммунальной спецтехники.

"Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами", - добавили в администрации.

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