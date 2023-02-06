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Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без надобности не выезжать

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 08:55
Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без надобности не выезжать Фото: Киев засыпало снегом, на дорогах гололед (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 6 февраля, Киев засыпало снегом, на дорогах гололед. Водителей просят без необходимости не выезжать и не мешать работе спецтехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц. Еще раз призываем киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники", - говорится в сообщении.

Как добавляют в КГВА, по состоянию на 08.30 на улицы Киева выведено 103 единицы коммунальной спецтехники.

"Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами", - добавили в администрации.

Как сообщалось, в Карпатах ударил сильный мороз, а видимость ухудшилась из-за тумана. Украинцев призывают воздержаться от похода в горы.

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