Турция остановила прокачку нефти в средиземноморский терминал из-за землетрясений

Турция приостановила прокачку нефти в крупный средиземноморский терминал из-за землетрясений, которые до сих пор не утихают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, Турция приостановила транспортировку сырой нефти в экспортный терминал Джейхан на побережье Средиземного моря как предупредительную меру после землетрясения.

Государственный оператор трубопроводов Botas принял такое решение утром 6 февраля после одного из мощнейших землетрясений на Ближнем Востоке за последние годы.

"Джейханская нефть в основном поставляется на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Утечек на трубопроводах не было обнаружено, однако загрузки возобновятся только после проверки безопасности на трубопроводах", - подчеркнуло издание.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть выросли 6 февраля частично из-за приостановки Джейханского терминала. Согласно данным, собранным агентством, в январе порт экспортировал более 1 млн баррелей в день, или 1% мировых поставок.

"Это жизненно важный центр по продаже нефти из Северного Ирака и Азербайджана", - подчеркнуло издание.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что Ирак тоже прекратил поставки из Джейхана.