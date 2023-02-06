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Турция остановила прокачку нефти в средиземноморский терминал из-за землетрясений

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Турция, Понедельник 06 февраля 2023 17:14
Турция остановила прокачку нефти в средиземноморский терминал из-за землетрясений Фото: последствием мощного землетрясения в Турции стала приостановка прокачки нефти по Средиземному морю (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Турция приостановила прокачку нефти в крупный средиземноморский терминал из-за землетрясений, которые до сих пор не утихают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Турция приостановила транспортировку сырой нефти в экспортный терминал Джейхан на побережье Средиземного моря как предупредительную меру после землетрясения.

Государственный оператор трубопроводов Botas принял такое решение утром 6 февраля после одного из мощнейших землетрясений на Ближнем Востоке за последние годы.

"Джейханская нефть в основном поставляется на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Утечек на трубопроводах не было обнаружено, однако загрузки возобновятся только после проверки безопасности на трубопроводах", - подчеркнуло издание.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть выросли 6 февраля частично из-за приостановки Джейханского терминала. Согласно данным, собранным агентством, в январе порт экспортировал более 1 млн баррелей в день, или 1% мировых поставок.

"Это жизненно важный центр по продаже нефти из Северного Ирака и Азербайджана", - подчеркнуло издание.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что Ирак тоже прекратил поставки из Джейхана.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на юге Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более 1500 человек и были разрушены тысячи зданий. Землетрясение силой 7,8 балла ощущалось также в Ливане и Израиле. Впоследствии, в 13:24 по турецкому времени, в стране произошло еще одно землетрясение.

Смертоносные подземные толчки ощущались на Кипре и Ираке, мощное землетрясение зафиксировано на юге Казахстана.

Добавим, что землетрясения могли ощущать жители Крыма и юга Украины.

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