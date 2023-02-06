Россияне ночью и утром обстреляли Херсон: повредили церковь, дома и газовую трубу
Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, вследствие чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.
Так, в понедельник армия РФ обстреляла одну из церквей в Херсоне. Погибших и пострадавших нет. В здании повреждены окна и двери.
Также вчера около полуночи враг обстрелял микрорайоны Шуменский, Жилпоселек, ХБК и пгт Зеленовка. Там повреждены частные дома, перебита газовая труба.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.
Также мы писали, что в воскресенье, 5 февраля, около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.