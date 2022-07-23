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ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

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Субота 23 липня 2022 17:47
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус, гендиректор ВООЗ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - підкреслив Гебреїсус.

За його словами, такі заходи були прийняті через низку передумов:

  • Перша причина - швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах.
  • Друга причина - були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану.
  • Третя причина - порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ.
  • Четверта причина - наукові дослідження вірусу, які все ще не є повноцінними і вимагають продовження.
  • П'ята причина - ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.

Гебреїсус додав, що в світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою, п'ять з яких виявилися летальними.

Він зазначив, що в Європі оголошено високий ризик захворювання, в той час як в інших регіонах - помірний.

Нагадаємо, ще місяць тому у ВООЗ заявляли, що мавпяча віспа не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення.

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ВООЗ Надзвичайний стан Віспа мавп
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