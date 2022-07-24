ЗСУ відбили декілька штурмів окупантів, росіяни намагались захопити Богородичне, - Генштаб

Українські військові відбили декілька штурмів окупантів. Тим часом російські загарбники намагались захопити Богородичне Донецької області, але не досягли успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу ліквідували 280 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

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