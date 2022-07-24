ЗСУ відбили декілька штурмів окупантів, росіяни намагались захопити Богородичне, - Генштаб
Фото: ЗСУ відбили декілька штурмів окупантів, росіяни намагались захопити Богородичне (Getty Images)
Українські військові відбили декілька штурмів окупантів. Тим часом російські загарбники намагались захопити Богородичне Донецької області, але не досягли успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Окупанти обстріляли райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.
- На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями противник спробував встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.
- На Краматорському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські військові вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка - Верхньокам’янське та Білогорівка - Верхньокам’янське. Росіяни відійшли з втратами.
- На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли українські війська коло Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдали авіаудару неподалік Бахмута.
- Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка - Бахмутське та Доломітне - Новолуганське. Противники втрачають особовий склад, але вперто продовжують спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти - Семигір’я.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках противник ще й веде повітряну розвідку БпЛА.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують увагу на недопущенні просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано коло Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються.
- Поза пунктами базування окупанти утримують три носії високоточної зброї. ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Ворог також завдав авіаудару біля Андріївки. Після цього намагався просунутися у напрямках Сухий Ставок - Андріївка та Брускінське - Білогірка. Але українські військові не дали противнику жодних шансів на успіх. Окупанти зазнали втрат та хаотично відступили.
Нагадаємо, українські військові за минулу добу ліквідували 280 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.
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