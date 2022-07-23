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У Шостці вранці пролунав вибух: є поранені

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Шостка, Субота 23 липня 2022 10:54
У Шостці вранці пролунав вибух: є поранені Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Марія Кучерявець

У Шостці Сумської області вранці пролунав вибух. Відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

При цьому інших подробиць стосовно вибуху очільник області поки не надав.

Крім того, за його словами, окупанти обстріляли Юнаківську громаду: близько 20 приходів з артилерії після 6 ранку.

Також Миропільська громада потрапила під ворожий обстріл, о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.

Разом з тим в Білопільській громаді після 7 ранку було два приходи з гранатомета, в цей час був мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія масовано обстрілювала міста України, атаки зафіксовані в Миколаєві, біля Кропивницького, в Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.

Зокрема, стали відомі подробиці удару по Миколаєву та Харкову.

Крім того, повідомляється, що біля Кропивницького вдарили 13 ворожих ракет, постраждали військові, є загиблі.

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Сумская область Вибух
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