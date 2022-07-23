Зранку окупанти вдарили поблизу Запоріжжя: подробиці та фото наслідків

У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram-каналі.

"Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає!" - повідомив Старух. За його словами, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. "Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання", - додав він.