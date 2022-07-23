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Зранку окупанти вдарили поблизу Запоріжжя: подробиці та фото наслідків

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Україна, Субота 23 липня 2022 11:24
Зранку окупанти вдарили поблизу Запоріжжя: подробиці та фото наслідків Фото: наслідки ракетного удару поблизу Запоріжжя 23 липня (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram-каналі.

Зранку окупанти вдарили поблизу Запоріжжя: подробиці та фото наслідків

"Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає!" - повідомив Старух.

За його словами, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання", - додав він.

Як повідомлялось, ввечері 19 липня ворог обстріляв з "Градів" та іншої артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередньою інформацією є загиблі.

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