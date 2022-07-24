ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 липня 2022 19:48
ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25 Фото: російський Су-25 збили українські військові (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Нагадаємо, раніше цього тижня в районі окупованої Нової Каховки вдалося збити російський винищувач Су-35.

Крім того, самі окупанти примудрилися збити свій літак над непідконтрольним Алчевськом у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років