ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цього тижня в районі окупованої Нової Каховки вдалося збити російський винищувач Су-35.

Крім того, самі окупанти примудрилися збити свій літак над непідконтрольним Алчевськом у Луганській області.

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