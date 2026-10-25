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Россияне ударили по ТЦ в Харькове, ранены спасатели

08:29 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне ударили по ТЦ в Харькове, ранены спасатели Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
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Вечером 25 октября русские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове. В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации ГСЧС, российские беспилотники ударили по торговому центру в Основянском районе и гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова. На обоих объектах вспыхнули пожары, сначала сообщалось об одном пострадавшем.

В то же время в сети пишут, что под удар мог попасть последний в Харькове торговый центр сети "Эпицентр". Официального подтверждения этой информации в сообщении ГСЧС нет.

Во время ликвидации последствий атаки российские войска нанесли повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. В результате пострадали двое спасателей. Также была полностью уничтожена пожарная автоцистерна.

Также масштабный пожар возник на месте попадания по ТЦ. Во время ее тушения пострадал еще один спасатель.

В целом, по данным службы, в результате российской атаки на Харьков пострадали четыре человека, трое из них - спасатели.

Напомним, в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину 153 ударными беспилотниками разных типов, в том числе реактивными Shahed и дронами "Бандероль".

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 119 вражеских беспилотников. В то же время, попадание зафиксировали на 15 локациях, а падение обломков сбитых целей - еще на девяти.

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