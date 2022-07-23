В Одесі вибухи під час повітряної тривоги

В Одесі пролунала серія вибухів. У місті до цього була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів немає.

Втім, місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

"Працює ППО. Не ігноруйте сигнал тривоги! Частину ракет збили. Але, схоже, є й попадання в самій Одесі... Нові вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - пише видання "Думська".

Додамо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав місцевих жителів бути в укриттях.

"Одеса. Поки триває повітряна тривога - будьте в укриттях!" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія масовано обстрілювала міста України, атаки зафіксовані в Миколаєві, біля Кропивницького, в Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.

Зокрема, повідомляється, що біля Кропивницького вдарили 13 ворожих ракет.

Згодом стало відомо про вибухи в Шостці Сумської області.

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