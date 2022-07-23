В Одесі вибухи під час повітряної тривоги
В Одесі пролунала серія вибухів. У місті до цього була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Одесі чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів немає.
Втім, місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
"Працює ППО. Не ігноруйте сигнал тривоги! Частину ракет збили. Але, схоже, є й попадання в самій Одесі... Нові вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - пише видання "Думська".
Додамо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав місцевих жителів бути в укриттях.
"Одеса. Поки триває повітряна тривога - будьте в укриттях!" - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія масовано обстрілювала міста України, атаки зафіксовані в Миколаєві, біля Кропивницького, в Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.
Зокрема, повідомляється, що біля Кропивницького вдарили 13 ворожих ракет.
Згодом стало відомо про вибухи в Шостці Сумської області.
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