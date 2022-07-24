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У Миколаївській області за добу через обстріли загинули дві особи, ще п’ятеро поранені

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Миколаїв, Неділя 24 липня 2022 11:25
У Миколаївській області за добу через обстріли загинули дві особи, ще п’ятеро поранені Фото: у Миколаївській області за добу є двоє загиблих (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. За минулу добу загинули двоє місцевих жителів, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

Вчора, 23 липня, окупанти били по Миколаєву ракетами "Калібр". Також під обстрілами знаходилися населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Руйнувань зазнали приватні будинки та заклади культури.

Внаслідок обстрілів є дві жертви та п'ятеро постраждалих, серед них одна дитина. Усі поранені отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти знову вдарили по Миколаєву. Відомо про влучання у складське приміщення.

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