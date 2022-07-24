У Миколаївській області за добу через обстріли загинули дві особи, ще п’ятеро поранені
Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. За минулу добу загинули двоє місцевих жителів, ще п'ятеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.
Вчора, 23 липня, окупанти били по Миколаєву ракетами "Калібр". Також під обстрілами знаходилися населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Руйнувань зазнали приватні будинки та заклади культури.
Внаслідок обстрілів є дві жертви та п'ятеро постраждалих, серед них одна дитина. Усі поранені отримали медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти знову вдарили по Миколаєву. Відомо про влучання у складське приміщення.
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