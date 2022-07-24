У Миколаївській області за добу через обстріли загинули дві особи, ще п’ятеро поранені

Фото: у Миколаївській області за добу є двоє загиблих (Getty Images)

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. За минулу добу загинули двоє місцевих жителів, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

Вчора, 23 липня, окупанти били по Миколаєву ракетами "Калібр". Також під обстрілами знаходилися населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Руйнувань зазнали приватні будинки та заклади культури. Внаслідок обстрілів є дві жертви та п'ятеро постраждалих, серед них одна дитина. Усі поранені отримали медичну допомогу.