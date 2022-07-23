Треба координати російських військ. ГУР звернулося до жителів Енергодара
Фото: жителів Енергодара просять здати місця дислокації окупантів (wikipedia-org)
Українська розвідка закликає жителів Енергодара (Запорізька область) надати координати окупаційних військ і колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.
Зокрема, жителів Енергодара та прилеглих територій просять надати наступну інформацію:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами)
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами)
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки
- точні дані місцевих колаборантів (адреса проживання і знаходження, посади і місце роботи до 24 лютого 2022 року і після)
"Разом виженемо окупантів з рідної землі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Збройні сили України успішно запустили дрони-камікадзе, знищивши невелику базу росіян на території Запорізької АЕС в Енергодарі.
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