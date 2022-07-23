Треба координати російських військ. ГУР звернулося до жителів Енергодара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України успішно запустили дрони-камікадзе, знищивши невелику базу росіян на території Запорізької АЕС в Енергодарі.

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