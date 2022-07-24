Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який раніше оголосив про відставку, сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Видання з посиланням на джерела в канцелярії прем'єра пише, що Джонсон впевнений у своїх можливостях привести Консервативну партію до перемоги на виборах у майбутньому.

"Він думає, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою, і за кілька років після поразки Консервативної партії на загальних виборах ми можемо повернутися сюди ж у пошуках когось, хто має достатньо динамізму, щоб знову привести партію до влади. Він вважає, що він і є та сама людина", - зазначило одне з джерел.

Видання зазначає, що частина консерваторів, яка допомогла змістити Джонсона, вже зіткнулася з критикою виборців. Це може позначитися на результатах на наступних парламентських виборах.

Крім того, помічники Джонсона стверджують, що він йде у відставку з виглядом людини з незакінченими справами.