ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times

Новость на русском →
Лондон, Неділя 24 липня 2022 17:30
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який раніше оголосив про відставку, сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання з посиланням на джерела в канцелярії прем'єра пише, що Джонсон впевнений у своїх можливостях привести Консервативну партію до перемоги на виборах у майбутньому.

"Він думає, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою, і за кілька років після поразки Консервативної партії на загальних виборах ми можемо повернутися сюди ж у пошуках когось, хто має достатньо динамізму, щоб знову привести партію до влади. Він вважає, що він і є та сама людина", - зазначило одне з джерел.

Видання зазначає, що частина консерваторів, яка допомогла змістити Джонсона, вже зіткнулася з критикою виборців. Це може позначитися на результатах на наступних парламентських виборах.

Крім того, помічники Джонсона стверджують, що він йде у відставку з виглядом людини з незакінченими справами.

Зазначимо, Борис Джонсон змінив Терезу Мей на посаді глави уряду в 2019 році, але 7 липня 2022 року змушений був подати у відставку.

Нагадаємо, на посаду лідера Консервативної партії і прем'єра Британії претендують нинішній міністр закордонних справ Ліз Трасс і колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років