Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який раніше оголосив про відставку, сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання з посиланням на джерела в канцелярії прем'єра пише, що Джонсон впевнений у своїх можливостях привести Консервативну партію до перемоги на виборах у майбутньому.
"Він думає, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою, і за кілька років після поразки Консервативної партії на загальних виборах ми можемо повернутися сюди ж у пошуках когось, хто має достатньо динамізму, щоб знову привести партію до влади. Він вважає, що він і є та сама людина", - зазначило одне з джерел.
Видання зазначає, що частина консерваторів, яка допомогла змістити Джонсона, вже зіткнулася з критикою виборців. Це може позначитися на результатах на наступних парламентських виборах.
Крім того, помічники Джонсона стверджують, що він йде у відставку з виглядом людини з незакінченими справами.
Зазначимо, Борис Джонсон змінив Терезу Мей на посаді глави уряду в 2019 році, але 7 липня 2022 року змушений був подати у відставку.
Нагадаємо, на посаду лідера Консервативної партії і прем'єра Британії претендують нинішній міністр закордонних справ Ліз Трасс і колишній міністр фінансів Ріші Сунак.
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