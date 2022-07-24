ЗСУ знищили загін російського ОМОНу: 12 загиблих та багато поранених

Неподалік Лисичанська (Луганська область) ЗСУ накрили вогнем в ОМОН із Сахаліну. При цьому в Кадіївці було зруйновано казарму з ворожими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Він наголосив, що Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше - щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - повідомив Гайдай.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

"А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", - розповів Гайдай.

Втім, за його словами, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.

Так, вчора упродовж доби вони завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Крім того, окупанти посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та "недорахуватись особового складу".

По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.

Нагадаємо, як вчора повідомляв очільник області, в тимчасово окупованому Лисичанську було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 військових.

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