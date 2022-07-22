У Туреччині підписано договір про "зерновий коридор": перші подробиці

Сьогодні у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Що відомо про зернову угоду, як вона працюватиме – докладно на РБК-Україна .

Термін дії угоди про розблокування портів - 120 днів. Але угода також передбачає можливість її продовження.

Представники ООН очікують, що перші поставки українського зерна розпочнуться вже в цю суботу, 23 липня. В організації розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів - "Одеса", "Южний" та "Чорноморськ".

Підписання фінального документа у Туреччині

22 липня у Стамбулі було підписано підсумковий меморандум про відкриття "зернового коридору" в Чорному морі.

В укладанні угоди від України брав участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, від Туреччини - міністр оборони Хулусі Акар. Також підсумковий документ підписав генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Як проходитиме експорт українського зерна

Про можливі деталі роботи "зернового коридору" стало відомо напередодні. Так, зерно планується вивозити із трьох портів України: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Судна із сільгосппродукцією супроводжуватимуть до Стамбула українські кораблі та берегова охорона, а потім вантажі вирушать далі до місць призначення.

На маршрутах діятиме режим припинення вогню. Туреччина за підтримки ООН організує інспекцію кораблів щодо контрабанди зброї, чого побоюється Росія.

У Стамбулі працюватиме координаційний центр за участю представників усіх сторін для контролю над виконанням операції.

Умови України

В Офісі президента розкрили подробиці зернової угоди:

Україна не підписує жодних документів із Росією. Договір буде укладається між українською стороною, Туреччиною та ООН. РФ також укладе дзеркальний договір з ООН та Туреччиною;

російські кораблі не супроводжуватимуть судна із зерном;

в українських портах не будуть присутні представники РФ;

у разі провокацій - негайна військова відповідь;

за потреби перевірку кораблів проведуть спільні групи у водах Туреччини.

Раніше заступник міністра закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що обов'язковими умовами України в угоді щодо "зернового коридору" є гарантії безпеки для південних регіонів, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Передісторія

Через військове вторгнення РФ у морських портах України було заблоковано понад 20 млн тонн зерна.

Сільгосппродукція призначалася для експорту на світові ринки. У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН українське зерно мало вирушити до бідних країн Африки. Блокада портів спричинила загрозу глобальній продовольчій безпеці.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також представників ООН для вирішення питання вивезення аграрної продукції З низки технічних питань було досягнуто домовленості, але подробиці зустрічі не розкривалися.