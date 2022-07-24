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Стовідсотковий результат. ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області

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Україна, Неділя 24 липня 2022 21:16
Стовідсотковий результат. ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області Ілюстративне фото: ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 липня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната в ході телемарафону.

"Сьогодні наша протиповітряна оборона відпрацювала на "відмінно". Маємо чи не вперше стовідсотковий результат. Сьогодні, як відомо, була ракетна атака з акваторії Чорного моря. Чотири ракети "Калібр" полетіли в бік Хмельницької області. Ми раніше повідомляли, що три ракети знищені, але за уточненою інформацією - чотири збиті крилаті ракети", - заявив Гнат.

При цьому він додав, що українська авіація за добу до десяти авіаударів по позиціях росіян на півдні і сході країни. В результаті були атаковані три взводних опорних пункти, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вранці на Хмельниччині пролунали сильні вибухи. Жителів регіону просили залишатися в укриттях.

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