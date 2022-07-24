Стовідсотковий результат. ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області
Сьогодні, 24 липня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната в ході телемарафону.
"Сьогодні наша протиповітряна оборона відпрацювала на "відмінно". Маємо чи не вперше стовідсотковий результат. Сьогодні, як відомо, була ракетна атака з акваторії Чорного моря. Чотири ракети "Калібр" полетіли в бік Хмельницької області. Ми раніше повідомляли, що три ракети знищені, але за уточненою інформацією - чотири збиті крилаті ракети", - заявив Гнат.
При цьому він додав, що українська авіація за добу до десяти авіаударів по позиціях росіян на півдні і сході країни. В результаті були атаковані три взводних опорних пункти, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила російських окупантів.
Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вранці на Хмельниччині пролунали сильні вибухи. Жителів регіону просили залишатися в укриттях.
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