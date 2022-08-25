ЗСУ оцінили ризик вуличних боїв через "успіх" росіян у Миколаївській області

Ризик вуличних боїв на півдні на тлі повідомлень про "частковий успіх" росіян у Благодатному Миколаївської області мінімальний. Наші бійці тримають ворога на околицях, де його легше бити на відкритій поверхні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Хочу зауважити, що лінія зіткнення, на південному фронті зокрема, дуже рухома. Навіть коли ворог мав частковий успіх та просунувся до околиці Благодатного, він був дуже швидко звідти вибитий. Якщо стежити за актуальними картами війни, які змінюються, майже через кожні кілька годин", - зазначила Гуменюк.

Вона підкреслила, що лінії зіткнення змінюються постійно, що пов'язано з тим, що бойові дії (в тому числі стрілецькі бої) ведуться на відкритій поверхні.

"Це відкритий степ, де немає можливості заховатися, тому перехід в такі вуличні бої є зовсім іншою тактикою, тому що вони ведуться в населених пунктах, ми майже не допускаємо і тримаємо ворога на околицях, щоб він був на відкритій поверхні і його можна було швидко повернути на ті позиції, які РФ називає своїми "рубежами оборони", - пояснила Гуменюк.

Передісторія

Нагадаємо, 21 серпня в традиційному ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняли південну околицю населеного пункту Благодатне.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов пояснив РБК-Україна, що закріплення окупантів на околицях села Благодатне не критично для наших сил і це не дає переваги російським військам.

Після чого цю ситуацію прокоментував і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявивши, що закріплення окупантів на околицях села навряд чи взагалі можна назвати навіть "частковим успіхом".

"Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на околицю села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому... Більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі", - сказав він.

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