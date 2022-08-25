Під Мелітополем підірваний штаб окупантів, де велася підготовка до псевдореферендуму

Партизани в ніч на 25 серпня підірвали російський штаб під Мелітополем. Там окупанти готувалися до так званого "референдуму" і роздавали російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

"Сили опору продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов'язано з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватися на місці. Як наслідок, мінус один район, де і жителі, і колаборанти будуть триматися від псевдореферендуму подалі", - зазначив Федоров.

Вибух прогримів у російському штабі в селищі Приазовське в Мелітопольському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області місцеві жителі перешкоджають підготовці загарбників до псевдореферендумів про приєднання до РФ.

Зазначимо, що у Херсонській області пропагандистські канали щодня інформують про підготовку та проведення так званого "референдуму" і приєднання до Росії.

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