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Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською мережею, - МАГАТЕ

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Запорізька область, Четвер 25 серпня 2022 21:22
Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською мережею, - МАГАТЕ Фото: Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською мережею (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська". При цьому усі генератори досі відключені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює", - йдеться в повідомленні.

При цьому Запорізька АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, що за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

Зазначається, що усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Окрім того, МАГАТЕ заявляє, що немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії на ЗАЕС. Шестиреакторна станція зазвичай має чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше через обстріли зі сторони РФ.

Організація додала, що на випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції в усьому світі, все ще має доступні дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Нагадаємо, вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон в місті знаходиться в межах норми.

Все, що відомо про ситуацію в Запорізькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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