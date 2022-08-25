Резніков анонсував "хороші новини" до кінця року

"Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому маю певні позитивні надії, що цього року будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу", - сказав він.

При цьому він не був таким же оптимістичним щодо термінів закінчення війни, але запевнив, що "зламаємо хребет цьому Голіафу".

"Мені важко говорити: на роки, на рік, на місяць (війна, - ред.) - тому що це все одно будуть лише мої припущення. Дуже багато факторів, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо. Питання: коли і якою ціною... За наявності у нас волі, бажання, готовності та вміння захищати себе нам потрібні інші види ресурсу - це зброя, патрони, гроші для фінансування держави та багато іншого... У нас сьогодні є шанси перемогти швидше та дешевше з точки зору українських втрат, завдяки партнерському альянсу", - додав Резніков.