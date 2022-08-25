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Резніков анонсував "хороші новини" до кінця року

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Україна, Четвер 25 серпня 2022 11:28
Резніков анонсував "хороші новини" до кінця року Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця року українці отримають "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна сказати складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова "Військовому телебаченню" до Дня незалежності України.

"Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому маю певні позитивні надії, що цього року будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу", - сказав він.

При цьому він не був таким же оптимістичним щодо термінів закінчення війни, але запевнив, що "зламаємо хребет цьому Голіафу".

"Мені важко говорити: на роки, на рік, на місяць (війна, - ред.) - тому що це все одно будуть лише мої припущення. Дуже багато факторів, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо. Питання: коли і якою ціною... За наявності у нас волі, бажання, готовності та вміння захищати себе нам потрібні інші види ресурсу - це зброя, патрони, гроші для фінансування держави та багато іншого... У нас сьогодні є шанси перемогти швидше та дешевше з точки зору українських втрат, завдяки партнерському альянсу", - додав Резніков.

Як повідомлялось, у День незалежності України російські війська активізувалися. За добу окупанти завдали ударів по 58 населених пунктах.

Нагадаємо, українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів і приземлили три ворожі вертольоти. Загалом Росія вже втратила з початку повномасштабної війни близько 45 850 своїх військових.

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Війна в Україні Олексій Резніков
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