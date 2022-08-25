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ЗАЕС була відключена від енергомережі вперше в історії, - Енергоатом

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Запоріжжя, Четвер 25 серпня 2022 16:34
ЗАЕС була відключена від енергомережі вперше в історії, - Енергоатом Фото: ЗАЕС була відключена від енергомережі вперше в історії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась четверта лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Це трапилось вперше в історії станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час обстрілів.

"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.

Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

При цьому жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон в місті знаходиться в межах норми.

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