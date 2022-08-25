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Україна в ЄС стане віссю нової системи безпеки, - Єрмак

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 16:54
Україна в ЄС стане віссю нової системи безпеки, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна після війни з Росією стане не просто країною-учасницею Євросоюзу, а віссю нової європейської системи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Після війни Україна повинна стати не просто членом Європейського союзу, а віссю, навколо якої буде будуватися нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе і неможливе", - зазначив він.

Зазначимо, цього року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що вже до кінця 2024 року наша країна буде готова стати учасницею європейського блоку.

Офіційний Брюссель поки не називає конкретних термінів, але багато країн виступають за те, щоб прискорити цей процес. Навіть угорський прем'єр Віктор Орбан, який вважається не дружнім до України політиком, закликав усунути всі бюрократичні перешкоди щодо Києва.

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Андрій Єрмак Вступ в ЄС
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