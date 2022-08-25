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Путін збільшив чисельність російської армії

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Москва, Четвер 25 серпня 2022 15:18
Путін збільшив чисельність російської армії Фото: Путін збільшив чисельність російської армії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набуде чинності з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований документ.

"Встановити штатну чисельність Збройних сил РФ у кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Уряду Російської Федерації передбачити виділення Міноборони РФ бюджетних асигнувань з федерального бюджету, необхідних для реаліції пункту 1 (пункт, який передбачає збільшення чисельності армії - ред.)", - йдеться в указі.

Указ набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Варто відзначити, що раніше чисельність Збройних сил РФ становила понад 1,9 млн одиниць, у тому числі трохи більше 1 млн військовослужбовців.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 45850 своїх військових. Тільки за минулу добу ЗСУ знищили ще 150 окупантів і приземлили три ворожих вертольоти.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія не може сформувати нові підрозділи.

Крім того, Росія все активніше намагається заманити в свою армію громадян з країн Центральної Азії.

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Володимир Путін Російська Федерація
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