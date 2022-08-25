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З'явилися нові деталі розмови Зеленського з Байденом

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 22:13
З'явилися нові деталі розмови Зеленського з Байденом Фото: Володимир Зеленський і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 25 серпня 2022 року, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом. Лідери обговорили широке коло питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Гроші для України

Зеленський висловив подяку за допомогу - як у сфері оборони і безпеки, так і за макрофінансову. Він також відзначив вчорашню заяву Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на 6 млрд доларів. До цієї суми увійшли 3 млрд доларів оборонної допомоги і 3 млрд доларів фіндопомоги через Світовий банк.

"Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності", - зазначив президент.

Пару слів про NASAMS

Особливо Зеленський подякував Байдену за те, що до нового пакету допомоги включили такі засоби протиповітряної оборони, як зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

"Ці сучасні системи ППО допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору", - підкреслив він.

Руйнування в Україні

Сторони обговорили масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. У зв'язку з цим Зеленський запропонував Байдену посилити двосторонню координацію для вирішення першочергових завдань з відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російських атак.

Ситуація на ЗАЕС

Український президент розповів про глобальні ризики, які може спричинити за собою нинішня ситуація з окупацією Запорізької АЕС та бойовими діями в її районі. Лідери погодилися з необхідністю того, що АЕС має повернутися під контроль України, а також допустити на неї місію МАГАТЕ.

Санкції проти Росії

Зеленський і Байден обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

"Вільний світ повинен посилити тиск на агресора, щоб примусити його до миру", - сказав український президент.

"Референдуми" в окупації

Він також наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, в контексті неприпустимості проведення будь-яких фейкових "референдумів" на українській землі.

Нагадаємо, до цього президенти України і США розмовляли 15 червня. Тоді Байден оголосив про виділення пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден
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