Дощі на півдні, спека та штормовий вітер: прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 26 серпня, в Україні прогнозується невелика хмарність і без опадів. Проте вдень у приазов'ї місцями очікується короткочасний дощ та гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
Вітер переважно Східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м / с.
При цьому синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів. На узбережжі морів температура прогріється до +22. Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +28 до +33 градусів.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.
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