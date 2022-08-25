ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії визнали причетність до удару по потягу в Чаплине

Новость на русском →
Москва, Четвер 25 серпня 2022 13:41
У Росії визнали причетність до удару по потягу в Чаплине Фото: Росія завдали ракетний удари по селищу Чаплине (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

В оборонному відомстві заявили, що випустили по селищу ракети "Іскандер". Однак у Міністерстві в черговий раз відзначилися цинічною заявою. Там стверджують, що вдарили по військовому ешелону.

"В результаті прямого попадання ракети "Іскандер" по військовому ешелону на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ і десять одиниць військової техніки, що слідували в зону бойових дій на Донбасі", - заявили в російському Міноборони.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

В результаті удару загинули 25 людей, серед них двоє дітей - 11 і 6 років.

Крім того, в результаті удару по Чаплине загинули і постраждали залізничники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФ Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження