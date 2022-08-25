Більше 8 тривог на годину. У День незалежності літаки РФ вилітали 200 разів для ударів по Україні
В День незалежності кількість повітряних тривог по областях наблизилась до 200. Стільки ж вильотів здійснили російські літаки в цей день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Кількість повітряних тривог по областях наблизилась до двох сотень. Втім підтверджених ракетних застосувань було всього вісім. Це ракети Х-22, випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3", - йдеться в повідомленні.
При цьому окупанти здійснили близько 200 вильотів літаків.
"До 90 - літаки тактичної авіації, 34 - дальні та стратегічні бомбардувальники (Ту-22М3, Ту-95МС), решта - транспортна, армійська та спеціальна авіація", - додають в командуванні.
Водночас за добу 24 серпня ЗСУ знищили два гелікоптери Ка-52 та шість БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Як повідомлялось, у День незалежності України російські війська активізувалися. За добу окупанти завдали ударів по 58 населених пунктах.
Нагадаємо, українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів і приземлили три ворожі вертольоти. Загалом Росія вже втратила з початку повномасштабної війни близько 45 850 своїх військових.
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