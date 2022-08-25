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Росія масово застосовує в Україні заборонені касетні бомби, - звіт CMC

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Женева, Четвер 25 серпня 2022 15:44
Росія масово застосовує в Україні заборонені касетні бомби, - звіт CMC Фото: Росія застосовує проти України касетні снаряди (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія масово обстрілює населені пункти України касетними боєприпасами. Експерти задокументували сотні випадків їх використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Коаліції з касетних боєприпасів (CMC).

Спостерігачі зазначають, що російські війська широко використовують проти цивільного населення касетні бомби. В результаті цього загинули мирні жителі, були пошкоджені будинки, школи і лікарні.

З 24 лютого експерти задокументували сотні обстрілів касетними боєприпасами.

"Широке застосування Росією заборонених міжнародним співтовариством касетних боєприпасів в Україні демонструє кричущу зневагу до людського життя, гуманітарних принципів і правових норм", - сказала директор Human Rights Watch Мері Уерхем.

Також спостерігачі додали, що українські сили, мабуть, також кілька разів застосовували касетні боєприпаси.

Чим небезпечні касетні бомби?

Касетні снаряди складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі і розкидають велику кількість дрібнокаліберних бомб. Залежно від моделі, кількість таких бомб може становити від декількох десятків до більш ніж 600.

Більшість дрібних снарядів повинні вибухати від удару, але в реальності вони детонують, коли їх чіпають або переміщують. Такі бомби дуже небезпечні для цивільних. Застосування таких снарядів заборонено гуманітарним правом, зокрема Конвенцією з касетних боєприпасів.

Варто зазначити, що ні Росія, ні Україна не приєдналися до Конвенції про заборону їх використання.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли населені пункти в Харківській області касетними боєприпасами.

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